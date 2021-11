MLB Free Agent Tracker: Full List of 2021-22 Free Agent Players

Who's a free agent this offseason? originally appeared on NBC Sports Washington

The 2021-22 MLB offseason is underway, giving more than 175 free agents the opportunity to sign with a club for next season.

Below is a full list of this MLB hot stove’s free agents. The number next to each player’s name is their age for the 2022 season. The team listed in parenthesis is the last club they played for in 2021.

Players that substantially appeared at multiple positions last season are shown under each position. If a player wasn’t on a team in 2021, they are denoted as free agents using FA. Players that received a qualifying offer have an asterisk after their names.

This list will be edited periodically throughout the offseason. The last time it was updated was Nov. 8, 2021.

Catchers

Alex Avila, 35 (WSH) – Retired from MLB in October

Robinson Chirinos, 38 (CHC)

Yan Gomes, 34 (OAK)

Andrew Knapp, 30 (PHI)

Sandy León, 33 (MIA)

Jose Lobaton, 37 (CHC)

Jonathan Lucroy, 36 (ATL)

Roberto Pérez, 33 (CLE)

Manny Piña, 35 (MIL)

Wilson Ramos, 34 (CLE)

Austin Romine, 33 (CHC)

Pedro Severino, 28 (BAL)

Chance Sisco, 27 (NYM)

Kurt Suzuki, 38 (LAA)

Austin Wynns, 31 (BAL)

First Basemen

Matt Adams, 33 (COL)

Brandon Belt*, 34 (SFG)

Asdrúbal Cabrera, 36 (CIN)

Eduardo Escobar, 33 (MIL)

Freddie Freeman*, 32 (ATL)

Marwin Gonzalez, 33 (HOU)

Brad Miller, 32 (PHI)

Mitch Moreland, 36 (OAK)

Renato Núñez, 28 (DET)

Albert Pujols, 42 (LAD)

Anthony Rizzo, 32 (NYY)

Kyle Schwarber, 29 (BOS)

Travis Shaw, 32 (BOS)

Yoshi Tsutsugo, 30 (PIT)

Ryan Zimmerman, 37 (WSH)

Second Basemen

Hanser Alberto, 29 (KCR)

Javier Báez, 29 (NYM)

Matt Carpenter, 36 (STL)

Brandon Drury, 29 (NYM)

Eduardo Escobar, 33 (MIL)

Leury García, 31 (CHW)

Marwin Gonzalez, 33 (HOU)

Josh Harrison, 34 (OAK)

Cesar Hernandez, 32 (CHW)

José Iglesias, 32 (BOS)

Shed Long Jr., 26 (SEA)

Jed Lowrie, 38 (OAK)

Jordy Mercer, 35 (WSH)

Chris Owings, 30 (COL)

Joe Panik, 31 (MIA)

José Peraza, 28 (NYM)

Marcus Semien*, 31 (TOR)

Eric Sogard, 36 (CHC)

Donovan Solano, 34 (SFG)

Chris Taylor*, 31 (LAD)

Pat Valaika, 29 (BAL)

Ildemaro Vargas, 30 (ARZ)

Shortstops

Javier Báez, 29 (NYM)

Carlos Correa*, 27 (HOU)

Mike Freeman, 34 (CIN)

Freddy Galvis, 32 (PHI)

Erik González, 30 (PIT)

José Iglesias, 32 (BOS)

Jordy Mercer, 35 (WSH)

Corey Seager*, 28 (LAD)

Marcus Semien*, 31 (TOR)

Andrelton Simmons, 32 (MIN)

Trevor Story*, 29 (COL)

Chris Taylor*, 31 (LAD)

Jonathan Villar, 31 (NYM)

Third basemen

Ehire Adrianza, 32 (ATL)

Eddy Alvarez, 32 (MIA)

Kris Bryant, 30 (SFG)

Asdrúbal Cabrera, 36 (CIN)

Starlin Castro, 32 (WSH)

Charlie Culberson, 33 (TEX)

Eduardo Escobar, 33 (MIL)

Maikel Franco, 29 (BAL)

Freddy Galvis, 32 (PHI)

Josh Harrison, 34 (OAK)

Brock Holt, 34 (TEX)

Jake Lamb, 31 (TOR)

Kyle Seager, 34 (SEA)

Travis Shaw, 32 (BOS)

Ronald Torreyes, 29 (PHI)

Jonathan Villar, 31 (NYM)

Corner outfielders

Kris Bryant, 30 (SFG)

Kole Calhoun, 34 (ARZ)

Mark Canha, 33 (OAK)

Nick Castellanos*, 30 (CIN)

Michael Conforto*, 29 (NYM)

Charlie Culberson, 33 (TEX)

Corey Dickerson, 33 (TOR)

Adam Eaton, 33 (LAA)

Dexter Fowler, 36 (LAA)

Avisaíl García, 31 (MIL)

Leury García, 31 (CHW)

Brett Gardner, 38 (NYY)

Marwin Gonzalez, 33 (HOU)

Brian Goodwin, 31 (CHW)

Terrance Gore, 30 (ATL)

Josh Harrison, 34 (OAK)

Odúbel Herrera, 30 (PHI)

Matt Joyce, 37 (PHI)

José Marmolejos, 29 (SEA)

Jason Martin, 26 (TEX)

Andrew McCutchen, 35 (PHI)

Gerardo Parra, 35 (WSH)

Joc Pederson, 30 (ATL)

Tommy Pham, 34 (SDP)

Kevin Pillar, 33 (NYM)

Gregory Polanco, 30 (PIT)

Eddie Rosario, 30 (ATL)

Kyle Schwarber, 29 (BOS)

Jorge Soler, 30 (ATL)

Steven Souza Jr., 33 (LAD)

Mike Tauchman, 31 (SFG)

Chris Taylor*, 31 (LAD)

Center fielders

Albert Almora Jr., 28 (NYM)

Kris Bryant, 30 (SFG)

Mark Canha, 33 (OAK)

Delino DeShields, 29 (CIN)

Jarrod Dyson, 37 (TOR)

Leury García, 31 (CHW)

Brett Gardner, 38 (NYY)

Billy Hamilton, 31 (CHW)

Odúbel Herrera, 30 (PHI)

Ender Inciarte, 31 (ATL)

Travis Jankowski, 31 (PHI)

JaCoby Jones, 30 (DET)

Juan Lagares, 33 (LAA)

Jake Marisnick, 31 (SDP)

Starling Marte, 33 (OAK)

Joc Pederson, 30 (ATL)

Kevin Pillar, 33 (NYM)

Danny Santana, 31 (BOS)

Magneuris Sierra, 26 (MIA)

Chris Taylor*, 31 (LAD)

Designated hitters

Nelson Cruz, 41 (TBR)

Khris Davis, 34 (OAK)

Jed Lowrie, 38 (OAK)

Mitch Moreland, 36 (OAK)

Albert Pujols, 42 (LAD)

Pablo Sandoval, 35 (ATL)

Jorge Soler, 30 (ATL)

Right-handed starters

Chase Anderson, 34 (PHI)

Chris Archer, 33 (TBR)

Jake Arrieta, 36 (SDP)

Dylan Bundy, 29 (LAA)

Trevor Cahill, 34 (PIT)

Alex Cobb, 34 (LAA)

Johnny Cueto, 36 (SFG)

Zach Davies, 29 (CHC)

Anthony DeSclafani, 32 (SFG)

Chris Ellis, 29 (BAL)

Thomas Eshelman, 28 (BAL)

Mike Fiers, 37 (OAK)

Mike Foltynewicz, 30 (TEX)

Kevin Gausman, 31 (SFG)

Chi Chi González, 30 (COL)

Jon Gray, 30 (COL)

Zack Greinke, 38 (HOU)

Matt Harvey, 33 (BAL)

Jakob Junis, 29 (KCR)

Corey Kluber, 36 (NYY)

Jordan Lyles, 31 (TEX)

Carlos Martínez, 30 (STL)

Wily Peralta, 33 (DET)

Michael Pineda, 33 (MIN)

Garrett Richards, 34 (BOS)

Aaron Sanchez, 29 (SFG)

Max Scherzer, 37 (LAD)

Matt Shoemaker, 35 (MIN)

Marcus Stroman, 31 (NYM)

Noah Syndergaard*, 29 (NYM)

Julio Teheran, 31 (DET)

José Ureña, 30 (DET)

Vince Velasquez, 30 (SDP)

Justin Verlander*, 38 (HOU)

Michael Wacha, 30 (TBR)

Left-handed starters

Brett Anderson, 34 (MIL)

Tyler Anderson, 32 (SEA)

Danny Duffy, 33 (KCR)

Cole Hamels, 38 (LAD)

J.A. Happ, 39 (STL)

Andrew Heaney, 31 (NYY) – Signed with Dodgers (1 year, $8.5M)

Rich Hill, 42 (NYM)

Scott Kazmir, 38 (SFG)

Clayton Kershaw, 34 (LAD)

Yusei Kikuchi, 31 (SEA)

Kwang Hyun Kim, 33 (STL)

Wade LeBlanc, 37 (STL)

Jon Lester, 38 (STL)

Steven Matz, 31 (TOR)

Matt Moore, 33 (PHI)

Sean Nolin, 32 (WSH) – Signed with Nationals (MiLB deal)

James Paxton, 33 (SEA)

Martín Pérez, 31 (BOS)

José Quintana, 33 (SFG)

Robbie Ray*, 30 (TOR)

Carlos Rodón, 29 (CHW)

Eduardo Rodríguez*, 29 (BOS)

Drew Smyly, 33 (ATL)

Alex Wood, 31 (SFG)

Right-handed relievers

Drew Anderson, 28 (TEX)

Matt Andriese, 32 (SEA)

Shawn Armstrong, 31 (TBR)

John Axford, 39 (MIL)

Cam Bedrosian, 30 (PHI)

Dellin Betances, 34 (NYM)

Brad Boxberger, 34 (MIL)

Brad Brach, 36 (CIN)

Archie Bradley, 29 (PHI)

Jhoulys Chacín, 34 (COL)

Tyler Chatwood, 32 (SFG)

Jesse Chavez, 38 (ATL)

Steve Cishek, 36 (LAA)

Tyler Clippard, 37 (ARZ)

Alex Colomé, 33 (MIN)

Wade Davis, 36 (KCR)

Chris Devenski, 31 (ARZ)

Marcos Diplán, 25 (BAL)

Rafael Dolis, 34 (TOR)

Oliver Drake, 35 (TBR)

Jeurys Familia, 32 (NYM)

Luke Farrell, 31 (MIN)

Michael Feliz, 29 (OAK)

Luís Garcia, 35 (STL)

Yimi García, 31 (HOU)

Mychal Givens, 32 (CIN)

Kendall Graveman, 31 (HOU)

Shane Greene, 33 (LAD)

Jesse Hahn, 32 (KCR)

J.D. Hammer, 27 (PHI)

Heath Hembree, 33 (CIN)

David Hess, 28 (TBR)

Greg Holland, 36 (KCR)

Daniel Hudson, 35 (SDP)

Tommy Hunter, 35 (NYM)

Drew Hutchison, 31 (DET)

Raisel Iglesias*, 32 (LAA)

Kenley Jansen, 34 (LAD)

Keone Kela, 29 (SDP)

Joe Kelly, 34 (LAD)

Ian Kennedy, 37 (PHI)

Brandon Kintzler, 37 (PHI)

Corey Knebel, 30 (LAD)

Michael Lorenzen, 30 (CIN)

Evan Marshall, 32 (CHW)

Chris Martin, 36 (ATL)

Collin McHugh, 35 (TBR)

Mark Melancon, 37 (SDP)

Keynan Middleton, 28 (SEA)

Shelby Miller, 31 (PIT)

Jimmy Nelson, 33 (LAD)

Héctor Neris, 33 (PHI)

Darren O’Day, 39 (NYY)

Adam Ottavino, 36 (BOS)

Blake Parker, 37 (CLE)

Yusmeiro Petit, 37 (OAK)

David Phelps, 35 (TOR)

Adam Plutko, 30 (BAL)

Erasmo Ramírez, 32 (DET)

AJ Ramos, 35 (LAA)

Colin Rea, 31 (MIL)

David Robertson, 37 (TBR)

Hansel Robles, 31 (BOS)

Chaz Roe, 35 (TBR)

Sergio Romo, 39 (OAK)

Trevor Rosenthal, 32 (SDP)

Edgar Santana, 30 (ATL)

Ervin Santana, 39 (KCR)

Bryan Shaw, 34 (CLE)

Burch Smith, 32 (OAK)

Joe Smith, 38 (SEA)

Joakim Soria, 38 (TOR) – Retired from MLB in November

Hunter Strickland, 33 (MIL)

Ryan Tepera, 34 (CHW)

Josh Tomlin, 37 (ATL)

César Valdez, 37 (BAL)

Dan Winkler, 32 (CHC)

Nick Wittgren, 31 (CLE)

Brandon Workman, 33 (BOS)

Kirby Yates, 35 (TOR)

Left-handed relievers